Стэмкос: «Серия с «Торонто» — одна из самых сложных, что мы играли»

Капитан «Тампы» Стивен Стэмкос подвел итоги седьмого матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (2:1).

«Торонто» — отличная хоккейная команда. Без сомнений. У них есть все необходимое. Просто в плей-офф никогда не бывает легко. Серия с «Торонто» — одна из самых сложных, что мы играли. У них есть все. Но у нас тоже все есть», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 4-3 в пользу «Тампы». Команда вышла во второй раунд плей-офф, где встретится с «Флоридой».