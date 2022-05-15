Кубок Стэнли-2022: «Каролина» и «Тампа» вышли во второй раунд, «Эдмонтон» сыграет с «Лос-Анджелесом»

В ночь с 14 на 15 мая пройдут седьмые матчи серии первого раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Шестые матчи

«Каролина» — «Бостон» — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Голы: Терявяйнен — 2 (Доми, Слэвин), 18:36 — 1:0. Доми — 1 (Стаал, Шей), 23:14 — 2:0. Дебраск — 2 (Макэвой, Бержерон), 25:04 — 2:1. Доми — 2 (Терявяйнен, Слэвин), 30:33 — 3:1. Пастрняк — 3 (Макэвой, Холл), 59:38 — 3:2.

Вратари: Раанта — Суэймен (57:19).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 31 (10+11+10) — 29 (11+7+11).

Наши: Свечников (16.37/2/-1) — -.

14 мая. Роли. PNC Arena. 19513 зрителей.

Счет в серии 4-3.

«Торонто» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Голы: Пол — 1 (Колтон, Фут), 18:24 — 0:1. Райлли — 3 (Мэттьюс, Марнер), 33:25 — 1:1. Пол — 2, 36:32 — 1:2.

Вратари: Кэмпбелл (57:30) — Василевский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (6+8+17) — 25 (8+11+6).

Наши: Любушкин (11.55/0/0), Михеев (13.16/2/-1) — Кучеров (18.43/2/0), Сергачев (20.51/0/+1).

15 мая. Торонто. Scotiabank Arena.

Счет в серии 3-4.

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» (5:00 мск).

Счет в серии 3-3.

Расписание всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке