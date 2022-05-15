Нападающий «Тампы» Пойнт получил травму ноги, ударившись о борт в матче с «Торонто»

Нападающий «Тампы» Брэйден Пойнт получил травму в седьмом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто» (2:1).

В конце первого периода встречи 26-летний канадец ударился о борт, травмировав правую ногу.

Нападающий вернулся на лед, проведя одну смену в начале второго периода, однако позже окончательно покинул площадку.

На счету Пойнта 4 очка (2+2) в семи играх текущего плей-офф НХЛ.

«Тампы» выиграла серию у «Торонто» со счетом 4-3 и вышла во второй раунд плей-офф, где сыграет с «Флоридой».