Стэмкос повторил клубный рекорд «Тампы»

«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ разгромила «Баффало» со счетом 5:0. Нападающий «Молний» Стивен Стэмкос в этой встрече отметился голевой передачей.

Таким образом, он в шестой раз за карьеру, на протяжении которой играл только за «Молний» в НХЛ, достиг отметки в 80 очков в регулярном чемпионате. Стэмкос повторил клубный рекорд, который ранее единолично принадлежал Мартену Сан-Луи.

Напомним, что «Тампа» выбрала Стэмкоса на драфте 2008 года под общим первым номером.

Всего он провел в НХЛ 912 матчей и набрал 946 (471+475) очков. В составе «Молний» он дважды выигрывал Кубок Стэнли.