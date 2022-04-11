Только шесть хоккеистов набрали 1400 очков за карьеру быстрее Кросби

Читать «СЭ» в

Форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:2 ОТ).

Таким образом, 34-летний канадец набрал 1400 (514+886) очков за свою карьеру в НХЛ.

Быстрее Кросби этой отметки в истории лиги достигли только шестеро.

Уэйну Гретцки для этого понадобилось лишь 580 игр, Марио Лемье — 691, Марселю Дионну — 1022, Филу Эспозито — 1070, Яромиру Ягру — 1086, Стив Айзерман набрал 1400-й балл в 1093-м матче.

Капитан «Питтсбурга» вышел на единоличное 22-е место в истории НХЛ по набранным очкам.