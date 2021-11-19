Статистика Капризова в матче с «Далласом»: 4 очка впервые в НХЛ, 2 броска в створ и «+4»

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Даллас» со счетом 7:2.

Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов провел на льду 16 минут 52 секунды, в том числе 4 минуты 50 секунд в большинстве. 24-летний россиянин набрал 4 (1+3) очка впервые в НХЛ, нанес 2 броска в створ, заблокировал один бросок и совершил одну потерю, завершив встречу с показателем полезности «+4».

В текущем сезоне Капризов провел 16 матчей, в которых набрал 15 (4+11) очков.