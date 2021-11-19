Капризов признан лучшим игроком матча с «Далласом»

Пресс-служба НХЛ определила лучших игроков прошедшего матча регулярного чемпионата «Миннесота» — «Даллас» (7:2). Все трое были выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи признан российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов. На его счету один гол и три голевые передачи.

Второй звездой стал форвард Матс Зуккарелло, набравший 3 (1+2) очка. Замкнул тройку защитник Алекс Голигоски, забросивший одну шайбу и сделавий две голевые передачи.