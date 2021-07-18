Стали известны подробности переговоров по возможному обмену Тарасенко

«Сент-Луис» не смог обменять нападающего Владимира Тарасенко и не стал защищать права на нападающего на предстоящем драфте расширения.

Генеральный менеджер клуба Дуг Армстронг сообщил россиянину, что не смог найти подходящего варианта для обмена. По данным The Athletic, «Лос-Анджелес», «Нью-Джерси», «Каролина» и «Бостон» были готовы забрать игрока на полном контракте, но их предложение не устроило «Блюз».

Тем не менее, интерес к 29-летнему игроку в лиге оказался ниже, чем ожидали в клубе. Все эти задержки в переговорах только ухудшают отношения между игроком и руководством.

У Тарасенко осталось два года по действующему контракту с «Сент-Луисом» с зарплатой 7,5 млн долларов.

Из-за проблем со здоровьем Тарасенко был вынужден пропустить первую половину регулярного чемпионата. В прошедшем сезоне он провел 24 игры в регулярном чемпионате и набрал 14 (4+10) очков. В плей-офф он набрал два (2+0) очка в четырех играх.