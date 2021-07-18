«Сиэтл» предложит Ландескугу семилетний контракт
21:16
Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг может продолжить карьеру в «Сиэтле». Переговоры «Эвеланш» с капитаном по новому контракту к успеху не привели, сообщает Denver Post.
«Кракен» готовы предложить зарплату в размере 56 миллионов долларов в рамках семилетнего контракта, а также назначить его капитаном.
Руководство «Колорадо» приняло решение не защищать Ландескуга на предстоящем драфте расширения.
В прошедшем сезоне шведский хоккеист провел 54 матча в регулярном чемпионате и набрал 52 (20+32) очка. В плей-офф на счету игрока 13 (4+9) очков в 10 встречах.
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