Форвард «Торонто» Ник Фолиньо может перейти в «Миннесоту»

Нападающий «Торонто» Ник Фолиньо может сменить клуб. Существует вероятность, что форвард подпишет контракт с «Миннесотой» и присоединится к своему брату Маркусу, заключив краткосрочное соглашение, сообщил в Twitter журналист Энди Стриклэнд.

В прошедшем сезоне НХЛ Фолиньо принял участие в 49 встречах регулярного чемпионата, набрав в них 20 (7+13) результативных баллов. В плей-офф 33-летний форвард сыграл в четырех играх.

По ходу сезона Фолиньо был обменян из «Коламбуса», где был капитаном, в «Торонто».