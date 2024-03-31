Sportsnet: «Нет уверенности, что Федотов принесет пользу «Филадельфии» на уровне НХЛ»

Журналисты Sportsnet написали статью, посвященную переходу голкипера Ивана Федотова в «Филадельфию».

29 марта клуб из Пенсильвании объявил о переходе российского вратаря.

«Честно говоря, мы не уверены, что Федотов принесет «Флайерз» пользу на уровне НХЛ. Время покажет, но мы рассматриваем нор скорее как запасного вратаря. Вдобавок ему нужно будет привыкнуть к игре в лиге», — сказано в статье.

Федотов подписал контракт с американской командой в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.