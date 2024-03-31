Sportsnet: «Нет уверенности, что Федотов принесет пользу «Филадельфии» на уровне НХЛ»
Журналисты Sportsnet написали статью, посвященную переходу голкипера Ивана Федотова в «Филадельфию».
29 марта клуб из Пенсильвании объявил о переходе российского вратаря.
«Честно говоря, мы не уверены, что Федотов принесет «Флайерз» пользу на уровне НХЛ. Время покажет, но мы рассматриваем нор скорее как запасного вратаря. Вдобавок ему нужно будет привыкнуть к игре в лиге», — сказано в статье.
Федотов подписал контракт с американской командой в мае 2022 года. Летом того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии, после чего отправлен на прохождение военной службы.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|74
|50
|24
|104
|2
|Каролина
|75
|47
|28
|101
|3
|Вашингтон
|73
|36
|37
|82
|4
|Филадельфия
|75
|36
|39
|82
|5
|Айлендерс
|73
|31
|42
|77
|6
|Нью-Джерси
|74
|36
|38
|76
|7
|Питтсбург
|73
|32
|41
|75
|8
|Коламбус
|74
|24
|50
|60
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|75
|43
|32
|101
|2
|Флорида
|74
|47
|27
|99
|3
|Торонто
|73
|42
|31
|93
|4
|Тампа-Бэй
|73
|41
|32
|89
|5
|Детройт
|74
|36
|38
|80
|6
|Баффало
|75
|35
|40
|75
|7
|Оттава
|73
|33
|40
|70
|8
|Монреаль
|73
|28
|45
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|75
|47
|28
|103
|2
|Колорадо
|74
|47
|27
|100
|3
|Виннипег
|74
|44
|30
|94
|4
|Нэшвилл
|74
|43
|31
|90
|5
|Сент-Луис
|74
|39
|35
|82
|6
|Миннесота
|73
|35
|38
|80
|7
|Аризона
|74
|31
|43
|67
|8
|Чикаго
|74
|22
|52
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|73
|45
|28
|98
|2
|Эдмонтон
|72
|45
|27
|94
|3
|Вегас
|74
|41
|33
|90
|4
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|87
|5
|Калгари
|73
|34
|39
|73
|6
|Сиэтл
|73
|30
|43
|73
|7
|Анахайм
|74
|24
|50
|52
|8
|Сан-Хосе
|73
|17
|56
|42
|31.03
|01:00
|
Колорадо – Нэшвилл
|7 : 4
|31.03
|01:00
|
Аризона – Рейнджерс
|5 : 8
|31.03
|02:00
|
Монреаль – Каролина
|0 : 3
|31.03
|02:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 5
|31.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Айлендерс
|4 : 1
|31.03
|02:00
|
Коламбус – Питтсбург
|4 : 3 Б
|31.03
|02:00
|
Баффало – Торонто
|0 : 3
|31.03
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|2 : 3 Б
|31.03
|02:00
|
Виннипег – Оттава
|2 : 3
|31.03
|03:00
|
Сент-Луис – Сан-Хосе
|0 : 4
|31.03
|05:00
|
Сиэтл – Даллас
|0 : 3
|31.03
|05:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|4 : 2
|31.03
|22:30
|
Ванкувер – Анахайм
|- : -
|И
|О
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|74
|127
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|72
|126
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|70
|125
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|72
|60
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|71
|54
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|74
|51
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|13
|1.88