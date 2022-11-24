Сорокин признан первой звездой матча с «Эдмонтоном»

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (3:0).

27-летний россиянин отразил 50 бросков по воротам. Второй звездой признан форвард «островитян» Жан-Габриэль Пажо, который оформил дубль. Третья звезда — автор гола Себастьян Ахо.

В текущем сезоне Сорокин провел 15 матчей в НХЛ, пропустив 31 шайбу и дважды сыграв на ноль при 93,4 процента отраженных бросков.