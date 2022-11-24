Овечкин признан первой звездой матча с «Филадельфией»

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:2 ОТ).

37-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка, забив победный гол в овертайме. Второй звездой встречи признан форвард «Кэпиталз» Ти Джей Оши, который сделал два ассиста. Третья звезда — вратарь «Флайерз» Феликс Сандстрем, отразивший 29 бросков.

В текущем сезоне Овечкин провел 21 матч в НХЛ, в которых набрал 19 (10+9) очков.