Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Виннипег»
Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Виннипег» (2:1). Все трое выбраны из состава победителей.
Первой звездой встречи стал российский голкипер Илья Сорокин. 27-летний россиянин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.
Второй звездой стал защитник Себастьян Ахо, забросивший первую шайбу в этой встрече. Замкнул тройку Мэтт Мартин, который отметился одной голевой передачей и тремя силовыми приемами.
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