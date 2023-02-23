Сорокин признан первой звездой матча «Айлендерс» — «Виннипег»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Айлендерс» — «Виннипег» (2:1). Все трое выбраны из состава победителей.

Первой звездой встречи стал российский голкипер Илья Сорокин. 27-летний россиянин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал защитник Себастьян Ахо, забросивший первую шайбу в этой встрече. Замкнул тройку Мэтт Мартин, который отметился одной голевой передачей и тремя силовыми приемами.