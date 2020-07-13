Сорокин может присоединиться к тренировочному лагерю «Айлендерс»

Задрафтованный «Айлендерс» вратарь Илья Сорокин присоединится к тренировочному лагерю команды. Об этом сообщил журналист Артур Стэйпл со ссылкой на агента игрока. Клубы смогут подписывать контракты с 13 июля.

Ранее стало известно, что НХЛ не разрешит регистрировать контракты задрафтованных игроков на текущий сезон. В то же время будет позволено «сжечь» первый год соглашения. Это означает, что сезон пойдет им в зачет, но принимать в нем участие они не будут.

Матчи возобновленного сезона пройдут в Торонто и Эдмонтоне с 1 августа.