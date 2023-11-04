Соколов забросил вторую шайбу за фарм-клуб «Оттавы»

«Бельвиль» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Спрингфилду» со счетом 3:6.

В составе фарм-клуба «Оттавы» форвард Егор Соколов забросил шайбу, вратарь фарм-клуба «Сент-Луиса» Вадим Жеренко отразил 30 бросков из 33.

В текущем сезоне 23-летний Соколов провел 7 матчей в АХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков.