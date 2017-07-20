Соколов перейдет в "Кейп Бретон"

Нападающий "Трактора" и юниорской сборной России Егор Соколов заявил о том, что продолжит карьеру в "Кейп Бретон". Канадский клуб выбрал форварда под 35-м номером на импорт-драфте CHL.

- Решение уехать в Канаду стопроцентное. В Челябинске я находился в аренде и после ее окончания этим летом у "Трактора" не получилось выкупить у "Автомобилиста" права на меня, - приводит Chelyabinskhockey.ru слова Соколова. - При ином раскладе я бы с удовольствием остался играть в Челябинске, так как общался и с Анваром Гатиятулиным и с Максимом Смельницким, понимая, что здесь мой дом и в России я готов играть и развиваться только в "Тракторе".

К сожалению, "Автомобилист" не соглашался ни на какие предложения. Сейчас я уже морально готов к переезду. Переступил определенный психологический порог и понял, что нужно ехать. Плюс пообщался с главным тренером "Кейп Бретона" Марком-Андре Дюмоном и несколькими одноклубниками. Остались хорошие чувства.