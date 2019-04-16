"Смотрелось очень плохо". Фетисов - о драке Овечкина и Свечникова

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказал свое мнение по поводу драки капитана "Вашингтона" Александра Овечкина и нападающего "Каролины" Андрея Свечникова.

- Драки между русскими в НХЛ? Наверное были, я статистику не веду. – цитирует Фетисова "Телеканал 360". - Я ни с кем не дрался, мы честно бились. Эмоции порой перехлестывают, и нет сил их контролировать. Не знаю, что послужило причиной, какие слова были сказаны друг другу. Смотрелось очень плохо. Много чего можно говорить, но скажу, что не очень красиво это все смотрелось.