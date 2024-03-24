Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:51

Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки? Расклады после 847-го гола Александра

Овечкину надо забить еще 47 голов, чтобы обойти Гретцки
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин.
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

Теперь у 38-летнего россиянина 847 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 47 шайб.

Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
2
Читайте также
Биография Алексея Жамнова: жизнь и карьера хоккеиста и тренера
Илья Малинин выиграл чемпионат мира с мировым рекордом
Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
«Это вам, братья. Это от наших сердец». 45 тысяч сербов пришли на матч «Црвены Звезды» с «Зенитом», чтобы спеть «Катюшу» и поддержать Россию после трагедии в «Крокус Сити»
Выгоревшее здание «Крокус Сити Холла» сняли с воздуха
Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ
Популярное видео
«Лос-Анджелес» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 847-го гола Овечкина. Текущее положение

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 848-го гола Овечкина. Текущее положение
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 71 47 24 98
2 Каролина 71 44 27 95
3 Филадельфия 71 36 35 81
4 Вашингтон 69 34 35 77
5 Айлендерс 70 30 40 75
6 Нью-Джерси 71 34 37 72
7 Питтсбург 69 30 39 69
8 Коламбус 71 23 48 58
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 72 41 31 97
2 Флорида 70 45 25 95
3 Торонто 69 40 29 89
4 Тампа-Бэй 70 38 32 83
5 Детройт 71 36 35 78
6 Баффало 71 33 38 71
7 Оттава 69 29 40 62
8 Монреаль 69 25 44 62
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 70 45 25 95
2 Даллас 71 43 28 95
3 Виннипег 70 44 26 93
4 Нэшвилл 71 42 29 88
5 Сент-Луис 71 38 33 79
6 Миннесота 71 34 37 77
7 Аризона 70 29 41 63
8 Чикаго 71 20 51 45
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 71 45 26 98
2 Эдмонтон 68 42 26 88
3 Лос-Анджелес 70 37 33 85
4 Вегас 70 38 32 83
5 Калгари 69 33 36 71
6 Сиэтл 69 28 41 69
7 Анахайм 70 24 46 51
8 Сан-Хосе 70 16 54 40
Результаты / календарь
14.03
15.03
16.03
17.03
18.03
19.03
20.03
21.03
22.03
23.03
24.03
25.03
26.03
27.03
28.03
29.03
24.03 00:00
Нэшвилл – Детройт
 1 : 0
24.03 02:00
Торонто – Эдмонтон
 6 : 3
24.03 02:00
Нью-Джерси – Оттава
 2 : 5
24.03 03:00
Рейнджерс – Флорида
 4 : 3 Б
24.03 05:00
Ванкувер – Калгари
 4 : 2
24.03 05:30
Сан-Хосе – Чикаго
 4 : 5 ОТ
24.03 05:30
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
 4 : 3 ОТ
24.03 05:30
Вегас – Коламбус
 4 : 2
24.03 19:30
Вашингтон – Виннипег
 - : -
24.03 21:00
Колорадо – Питтсбург
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 69 123
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 70 119
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 66 115
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 68 58
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 67 51
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 70 48
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
Новости
RSS RSS
Все новости