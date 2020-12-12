Скаут клуба НХЛ объяснил, почему Панарина не выбрали на драфте

Скаут «Анахайма» Константин Крылов рассказал «СЭ», почему нападающий Артемий Панарин не был выбран на драфте, и как «Дакс» пытались подписать российского форварда.

— «Анахайм» — один из самых нерусских клубов в НХЛ. Почему так вышло?

— В какой-то момент у нашего менеджмента действительно было настороженное отношение к игрокам из России. Сейчас его уже нет. Почему-то лед растаял именно после того, как мы долго пытались подписать Артемия Панарина. К сожалению, у «Анахайма» это не получилось, и он ушел в «Чикаго». Однако никакого запрета на россиян в клубе не было. Иногда у нас просто не складывалось. Например, в 2017-м на драфте мы хотели выбрать Германа Рубцова, но его забрала «Филадельфия». И это не единственный случай. Так что в нашем клубе понятие «русский фактор» уже давно сходит на нет. Вот минувшей осенью «Анахайм» в пятом раунде выбрал нападающего Артема Галимова. Это наш первый задрафтованный россиянин с 2009 года.

— Почему у «Анахайма» не получилось заманить Панарина?

— Насколько я знаю, никаких подводных камней в этой истории нет. В любом клубе Артемий получил бы стандартный контракт новичка. Финансовая сторона вопроса здесь ничего не решала. Ему просто ближе по духу оказался Чикаго. Город, команда и ее достижения. Думаю, Панарин сделал правильный выбор, если добился впечатляющих результатов.

— Как такой хоккеист мог оказаться незадрафтованным?

— Артемий всегда был талантливым игроком. Но в свой драфтовый возраст он немного легкомысленно относился к хоккею и своей карьере. В чем-то он немного не дорабатывал, когда мог сделать больше. К тому же тогда игрокам его габаритов требовалось быть немного агрессивнее на льду. Однако Артемий очень повзрослел, продолжал работать над собой и без драфта смог стать звездой НХЛ. (Андрей Жданюк)