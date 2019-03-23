Сильверберг, Ракелль, Канин и Донато - звезды дня в НХЛ

НХЛ на своем официальном сайте назвала тройку лучших хоккеистов минувшего игрового дня.

Первой звездой дня названы форвард "Анахайма" Якоб Сильверберг, который в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Сан-Хосе" (4:3 ОТ) отметился голом и двумя результативными передачами, и нападающий "Дакс" Рикард Ракелль, оформивший дубль и голевой пас.

Второй звездой дня признан нападающий "Миннесоты" Люк Канин, который забросил победную шайбу в игре с "Вашингтоном" (2:1).

Третьей звездой дня стал форвард "Уайлд" Райан Донато, отдавший две голевые передачи в матче с "Кэпиталз".

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