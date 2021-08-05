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Tokyo 2020
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«Сиэтл» заключил контракты с двумя игроками

16:35
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«Сиэтл» подписал однолетний контракт с защитником Коннором Кэрриком. Аналогичное соглашение подписано с нападающим Алексом Труэ, информирует сайт клуба.

В прошедшем сезоне Кэррик выступал за «Нью-Джерси» и провел 11 матчей, набрав 2 (1+1) очка.

Труэ играл за «Сан-Хосе» и провел семь матчей в регулярном чемпионате, отдав одну результативную передачу.

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Иван Шитик все материалы автора

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