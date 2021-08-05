Через сезон потолок зарплат в НХЛ вырастет на 1 миллион долларов

Следующим летом Национальная хоккейная лига намерена увеличить потолок зарплат. Ожидается, что он вырастет на 1 миллион долларов и составит 82,5 млн, пишет инсайдер Франк Серавалли.

News: The #NHL's salary cap is projected to climb $ 1 million next offseason to $ 82.5 million, though the billion-dollar debt players owe to owners is also likely to increase.



A look at the math, projections and frozen cap reality that's unlikely to thaw:https://t.co/1jvdVCBXW2 — Frank Seravalli (@frank_seravalli) August 5, 2021

В потолке зарплат не будут учитываться суммы выплат игрокам, завершивших карьеру после 35 лет до истечения срока действия их долгосрочных контрактов, если их годовая зарплата не увеличивается или уменьшается.