Через сезон потолок зарплат в НХЛ вырастет на 1 миллион долларов
16:58
Следующим летом Национальная хоккейная лига намерена увеличить потолок зарплат. Ожидается, что он вырастет на 1 миллион долларов и составит 82,5 млн, пишет инсайдер Франк Серавалли.
В потолке зарплат не будут учитываться суммы выплат игрокам, завершивших карьеру после 35 лет до истечения срока действия их долгосрочных контрактов, если их годовая зарплата не увеличивается или уменьшается.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю