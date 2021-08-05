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Через сезон потолок зарплат в НХЛ вырастет на 1 миллион долларов

16:58
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Следующим летом Национальная хоккейная лига намерена увеличить потолок зарплат. Ожидается, что он вырастет на 1 миллион долларов и составит 82,5 млн, пишет инсайдер Франк Серавалли.

В потолке зарплат не будут учитываться суммы выплат игрокам, завершивших карьеру после 35 лет до истечения срока действия их долгосрочных контрактов, если их годовая зарплата не увеличивается или уменьшается.

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Иван Шитик все материалы автора

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