Гол и результативная передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Сиэтл»
«Тампа» обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.
В составе «Лайтнинг» дублем отличился Виктор Хедман, по одной шайбе забросили Никита Кучеров и Энтони Чирелли. Также Кучеров сделал одну результативную передачу. Единственный гол «Сиэтла» — на счету Янни Гурда.
Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча.
«Тампа» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 84 очками в 60 матчах. «Сиэтл» идет на 16-й строчке с 42 очками в 61 игре.
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«Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Гурд — 14 (бол., Эберле, Данн), 2:38 — 1:0. Кучеров — 11 (Стэмкос), 6:26 — 1:1. Хедман — 16 (бол., Стэмкос, Кучеров), 28:48 — 1:2. Чирелли — 14 (Палат, Пойнт), 40:23 — 1:3. Хедман — 17 (бол., Стэмкос, Пойнт), 54:26 — 1:4.
Вратари: Грубауэр — Василевский.
Штраф: 12 — 10.
Броски: 25 (12+7+6) — 39 (14+11+14).
Наши: — - Кучеров (19.00/3/+1), Сергачев (21.20/4/+1).
17 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
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|18
|87
|2
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|22
|81
|3
|Питтсбург
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|36
|25
|81
|4
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|61
|33
|28
|76
|5
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|31
|30
|65
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|Айлендерс
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|24
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|18
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|Атлантический дивизион
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|О
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|Флорида
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|60
|39
|21
|84
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|38
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|81
|4
|Бостон
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|37
|24
|79
|5
|Детройт
|60
|24
|36
|55
|6
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|20
|40
|48
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|21
|39
|47
|8
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|60
|16
|44
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|43
|18
|91
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|59
|35
|24
|74
|4
|Нэшвилл
|60
|35
|25
|74
|5
|Даллас
|58
|32
|26
|67
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|60
|37
|23
|81
|2
|Лос-Анджелес
|62
|33
|29
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|33
|27
|70
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|61
|30
|31
|67
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|59
|26
|33
|60
|8
|Сиэтл
|62
|18
|44
|42
|17.03
|02:30
|
Миннесота – Бостон
|4 : 2
|17.03
|02:30
|
Оттава – Коламбус
|1 : 4
|17.03
|05:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|6 : 3
|17.03
|05:00
|
Сиэтл – Тампа-Бэй
|1 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|85
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|60
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|60
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|39
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|47
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|40
|2.08