Гол и результативная передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Сиэтл»

«Тампа» обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе «Лайтнинг» дублем отличился Виктор Хедман, по одной шайбе забросили Никита Кучеров и Энтони Чирелли. Также Кучеров сделал одну результативную передачу. Единственный гол «Сиэтла» — на счету Янни Гурда.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча.

«Тампа» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 84 очками в 60 матчах. «Сиэтл» идет на 16-й строчке с 42 очками в 61 игре.

Хоккей

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Гурд — 14 (бол., Эберле, Данн), 2:38 — 1:0. Кучеров — 11 (Стэмкос), 6:26 — 1:1. Хедман — 16 (бол., Стэмкос, Кучеров), 28:48 — 1:2. Чирелли — 14 (Палат, Пойнт), 40:23 — 1:3. Хедман — 17 (бол., Стэмкос, Пойнт), 54:26 — 1:4.

Вратари: Грубауэр — Василевский.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 25 (12+7+6) — 39 (14+11+14).

Наши: — - Кучеров (19.00/3/+1), Сергачев (21.20/4/+1).

17 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».