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Сегодня, 07:51

Гол и результативная передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Сиэтл»

Гол и результативная передача Кучерова помогли «Тампе» победить «Сиэтл»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Никита Кучеров празднует гол в ворота «Сиэтла».
Фото ХК «Тампа»

«Тампа» обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

В составе «Лайтнинг» дублем отличился Виктор Хедман, по одной шайбе забросили Никита Кучеров и Энтони Чирелли. Также Кучеров сделал одну результативную передачу. Единственный гол «Сиэтла» — на счету Янни Гурда.

Российский вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 24 из 25 бросков по своим воротам и стал второй звездой матча.

«Тампа» занимает третье место в таблице Восточной конференции с 84 очками в 60 матчах. «Сиэтл» идет на 16-й строчке с 42 очками в 61 игре.

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«Сиэтл» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Голы: Гурд — 14 (бол., Эберле, Данн), 2:38 — 1:0. Кучеров — 11 (Стэмкос), 6:26 — 1:1. Хедман — 16 (бол., Стэмкос, Кучеров), 28:48 — 1:2. Чирелли — 14 (Палат, Пойнт), 40:23 — 1:3. Хедман — 17 (бол., Стэмкос, Пойнт), 54:26 — 1:4.

Вратари: Грубауэр — Василевский.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 25 (12+7+6) — 39 (14+11+14).

Наши: — - Кучеров (19.00/3/+1), Сергачев (21.20/4/+1).

17 марта. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».

Никита Кучеров
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ХК Сиэтл Кракен
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Калгари» обыграл «Нью-Джерси» в восьмой раз подряд

НХЛ, расписание и результаты матчей 17 марта: «Миннесота» победила «Бостон», «Сиэтл» проиграл «Тампе» и другие встречи
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Положение команд
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Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 59 41 18 87
2 Рейнджерс 60 38 22 81
3 Питтсбург 61 36 25 81
4 Вашингтон 61 33 28 76
5 Коламбус 61 31 30 65
6 Айлендерс 57 24 33 57
7 Нью-Джерси 61 22 39 49
8 Филадельфия 59 18 41 47
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 60 41 19 88
2 Тампа-Бэй 60 39 21 84
3 Торонто 60 38 22 81
4 Бостон 61 37 24 79
5 Детройт 60 24 36 55
6 Баффало 60 20 40 48
7 Оттава 60 21 39 47
8 Монреаль 60 16 44 40
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 61 43 18 91
2 Сент-Луис 59 34 25 76
3 Миннесота 59 35 24 74
4 Нэшвилл 60 35 25 74
5 Даллас 58 32 26 67
6 Виннипег 61 28 33 66
7 Чикаго 61 22 39 53
8 Аризона 60 20 40 44
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 60 37 23 81
2 Лос-Анджелес 62 33 29 74
3 Эдмонтон 60 33 27 70
4 Вегас 62 32 30 68
5 Ванкувер 61 30 31 67
6 Анахайм 63 27 36 65
7 Сан-Хосе 59 26 33 60
8 Сиэтл 62 18 44 42
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21.03
22.03
17.03 02:30
Миннесота – Бостон
 4 : 2
17.03 02:30
Оттава – Коламбус
 1 : 4
17.03 05:00
Калгари – Нью-Джерси
 6 : 3
17.03 05:00
Сиэтл – Тампа-Бэй
 1 : 4
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 59 85
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 60 84
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 83
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 56 45
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 60 39
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 60 39
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 47 2.06
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 39 2.07
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 40 2.08
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