«Калгари» обыграл «Нью-Джерси» в восьмой раз подряд

«Калгари» победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.

В составе «Флэймз» отличились Бретт Ритчи, Эндрю Манджапане, Диллон Дюбе, Мэттью Ткачак, Милан Лучич и Джонни Годро. У «Дэвилз» забросили Доусон Мерсер, Пи Кей Суббан и Егор Шарангович.

«Калгари» обыграл «Нью-Джерси» в восьмой раз подряд. В последний раз «Дэвилз» побеждали «Флэймз» 5 лет назад, 14 января 2017 года со счетом 2:1.

«Калгари» занимает второе место в таблице Западной конференции с 81 очком в 60 матчах. «Нью-Джерси» идет на 12-й строчке Востока с 49 очками в 61 игре.

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«Калгари» — «Нью-Джерси» — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)

Голы: Ритчи — 1 (Дюбе, Шилингтон), 9:43 — 1:0. Мерсер — 15 (Татар, Хишир), 16:21 — 1:1. Манджапане — 30 (Танев, Тоффоли), 18:22 — 2:1. Суббан — 4 (Хишир), 25:01 — 2:2. Дюбе — 7 (Ткачак, Хэнифин), 27:04 — 3:2. Ткачак — 28 (Гудбрэнсон), 29:31 — 4:2. Лучич — 10 (Андерссон), 30:33 — 5:2. Шарангович — 15 (Братт, Хьюз), 43:51 — 5:3. Годро — 27 (п.в., Ткачак, Линдхольм), 57:30 — 6:3.

Вратари: Маркстрем — Доус (Гиллис, 29:31, 56:47 — 57:30).

Штраф: 8 — 0.

Броски: 40 (11+13+16) — 33 (10+15+8).

Наши: Задоров (17.14/1/0) — -.

17 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.