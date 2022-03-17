«Калгари» обыграл «Нью-Джерси» в восьмой раз подряд
«Калгари» победил «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:3.
В составе «Флэймз» отличились Бретт Ритчи, Эндрю Манджапане, Диллон Дюбе, Мэттью Ткачак, Милан Лучич и Джонни Годро. У «Дэвилз» забросили Доусон Мерсер, Пи Кей Суббан и Егор Шарангович.
«Калгари» обыграл «Нью-Джерси» в восьмой раз подряд. В последний раз «Дэвилз» побеждали «Флэймз» 5 лет назад, 14 января 2017 года со счетом 2:1.
«Калгари» занимает второе место в таблице Западной конференции с 81 очком в 60 матчах. «Нью-Джерси» идет на 12-й строчке Востока с 49 очками в 61 игре.
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«Калгари» — «Нью-Джерси» — 6:3 (2:1, 3:1, 1:1)
Голы: Ритчи — 1 (Дюбе, Шилингтон), 9:43 — 1:0. Мерсер — 15 (Татар, Хишир), 16:21 — 1:1. Манджапане — 30 (Танев, Тоффоли), 18:22 — 2:1. Суббан — 4 (Хишир), 25:01 — 2:2. Дюбе — 7 (Ткачак, Хэнифин), 27:04 — 3:2. Ткачак — 28 (Гудбрэнсон), 29:31 — 4:2. Лучич — 10 (Андерссон), 30:33 — 5:2. Шарангович — 15 (Братт, Хьюз), 43:51 — 5:3. Годро — 27 (п.в., Ткачак, Линдхольм), 57:30 — 6:3.
Вратари: Маркстрем — Доус (Гиллис, 29:31, 56:47 — 57:30).
Штраф: 8 — 0.
Броски: 40 (11+13+16) — 33 (10+15+8).
Наши: Задоров (17.14/1/0) — -.
17 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|59
|41
|18
|87
|2
|Рейнджерс
|60
|38
|22
|81
|3
|Питтсбург
|61
|36
|25
|81
|4
|Вашингтон
|61
|33
|28
|76
|5
|Коламбус
|61
|31
|30
|65
|6
|Айлендерс
|57
|24
|33
|57
|7
|Нью-Джерси
|61
|22
|39
|49
|8
|Филадельфия
|59
|18
|41
|47
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|60
|41
|19
|88
|2
|Тампа-Бэй
|60
|39
|21
|84
|3
|Торонто
|60
|38
|22
|81
|4
|Бостон
|61
|37
|24
|79
|5
|Детройт
|60
|24
|36
|55
|6
|Баффало
|60
|20
|40
|48
|7
|Оттава
|60
|21
|39
|47
|8
|Монреаль
|60
|16
|44
|40
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|61
|43
|18
|91
|2
|Сент-Луис
|59
|34
|25
|76
|3
|Миннесота
|59
|35
|24
|74
|4
|Нэшвилл
|60
|35
|25
|74
|5
|Даллас
|58
|32
|26
|67
|6
|Виннипег
|61
|28
|33
|66
|7
|Чикаго
|61
|22
|39
|53
|8
|Аризона
|60
|20
|40
|44
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|60
|37
|23
|81
|2
|Лос-Анджелес
|62
|33
|29
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|33
|27
|70
|4
|Вегас
|62
|32
|30
|68
|5
|Ванкувер
|61
|30
|31
|67
|6
|Анахайм
|63
|27
|36
|65
|7
|Сан-Хосе
|59
|26
|33
|60
|8
|Сиэтл
|62
|18
|44
|42
|17.03
|02:30
|
Миннесота – Бостон
|4 : 2
|17.03
|02:30
|
Оттава – Коламбус
|1 : 4
|17.03
|05:00
|
Калгари – Нью-Джерси
|6 : 3
|17.03
|05:00
|
Сиэтл – Тампа-Бэй
|1 : 4
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|59
|85
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|60
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|83
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|56
|45
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|60
|39
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|60
|39
|И
|КН
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|47
|2.06
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|39
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|40
|2.08