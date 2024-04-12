«Сиэтл» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча

«Сиэтл» на своем льду проиграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий «Шаркс» Клим Костин отметился одной голевой передачей. Теперь у него 14 (8+6) очков в этом сезоне.

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