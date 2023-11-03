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Сегодня, 07:43

«Сиэтл» одержал победу над «Нэшвиллом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сиэтл» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Кракен» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.

«Сиэтл» набрал 10 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 10-й строчке — 8 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Нэшвилл» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Новак — 5 (бол., Сиссонс, Евангелиста), 6:35 — 0:1. Бьоркстранд — 3 (бол., Шульц, Маккэн), 15:21 — 1:1. Маккэн — 6 (Гурд), 17:41 — 2:1. Йоси — 2 (бол., Бэрри, Форсберг), 36:34 — 2:2. Дюмулин — 2 (Шульц, Картье), 36:58 — 3:2. Данн — 2 (Шварц, Веннберг), 48:38 — 4:2.

Вратари: Грубауэр — Сарос.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (9+11+10) — 34 (11+14+9).

Наши: — - Тренин (14.20/1/-1).

3 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Сиэтл Кракен
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3 Айлендерс 9 5 4 12
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5 Коламбус 10 4 6 10
6 Вашингтон 9 4 5 9
7 Филадельфия 10 4 6 9
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
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2 Детройт 11 6 5 13
3 Торонто 10 5 5 12
4 Монреаль 10 5 5 12
5 Флорида 9 5 4 11
6 Тампа-Бэй 10 4 6 11
7 Баффало 10 5 5 10
8 Оттава 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 7 2 15
2 Колорадо 9 7 2 14
3 Аризона 10 5 5 11
4 Виннипег 10 4 6 10
5 Нэшвилл 10 4 6 8
6 Миннесота 10 3 7 8
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 10 1 21
2 Лос-Анджелес 10 6 4 14
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