«Сиэтл» одержал победу над «Нэшвиллом»

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«Сиэтл» обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. «Кракен» одержали вторую победу подряд.

Российский нападающий Яков Тренин не отметился результативными действиями.

«Сиэтл» набрал 10 очков и занимает 9-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» идет на 10-й строчке — 8 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Нэшвилл» — 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)

Голы: Новак — 5 (бол., Сиссонс, Евангелиста), 6:35 — 0:1. Бьоркстранд — 3 (бол., Шульц, Маккэн), 15:21 — 1:1. Маккэн — 6 (Гурд), 17:41 — 2:1. Йоси — 2 (бол., Бэрри, Форсберг), 36:34 — 2:2. Дюмулин — 2 (Шульц, Картье), 36:58 — 3:2. Данн — 2 (Шварц, Веннберг), 48:38 — 4:2.

Вратари: Грубауэр — Сарос.

Штраф: 10 — 10.

Броски: 30 (9+11+10) — 34 (11+14+9).

Наши: — - Тренин (14.20/1/-1).

3 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.