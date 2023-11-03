«Вегас» обыграл «Виннипег», Барбашев забил победный гол
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 5:2.
В составе «Голден Найтс» 2 (1+1) очка набрал Иван Барбашев, у Павла Дорофеева результативная передача, Джонатан Маршессо оформил хет-трик.
После этого матча «Вегас» с 21 очком занимает первое место в Западной конференции, «Виннипег» с 10 очками — на восьмой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Вегас» — «Виннипег» — 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
Голы: Карлссон — 4 (Дорофеев, Хаттон), 10:45 — 1:0. Коннор — 6 (Иафалло, Шайфли), 26:17 — 1:1. Маршессо — 4 (бол., Стоун, Томпсон), 27:00 — 2:1. Барбашев — 3 (бол., Пьетранджело, Карлссон), 28:38 — 3:1. Иафалло — 4 (бол., Перфетти, Коннор), 41:51 — 3:2. Маршессо — 5 (Барбашев, Пьетранджело), 45:47 — 4:2. Маршессо — 6 (п.в.), 57:08 — 5:2.
Вратари: Томпсон — Хеллибак (56:31 — 57:08).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 26 (10+9+7) — 31 (5+13+13).
Наши: Барбашев (15.38/3/+1), Дорофеев (12.50/0/+1) — Наместников (15.36/2/-2).
3 ноября. Парадайс. T-Mobile Arena. 17878 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|10
|8
|2
|16
|2
|Нью-Джерси
|9
|6
|3
|13
|3
|Айлендерс
|9
|5
|4
|12
|4
|Каролина
|11
|6
|5
|12
|5
|Коламбус
|10
|4
|6
|10
|6
|Вашингтон
|9
|4
|5
|9
|7
|Филадельфия
|10
|4
|6
|9
|8
|Питтсбург
|9
|3
|6
|6
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|10
|9
|1
|19
|2
|Детройт
|11
|6
|5
|13
|3
|Торонто
|10
|5
|5
|12
|4
|Монреаль
|10
|5
|5
|12
|5
|Флорида
|9
|5
|4
|11
|6
|Тампа-Бэй
|10
|4
|6
|11
|7
|Баффало
|10
|5
|5
|10
|8
|Оттава
|9
|4
|5
|8
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|9
|7
|2
|15
|2
|Колорадо
|9
|7
|2
|14
|3
|Аризона
|10
|5
|5
|11
|4
|Виннипег
|10
|4
|6
|10
|5
|Нэшвилл
|10
|4
|6
|8
|6
|Миннесота
|10
|3
|7
|8
|7
|Сент-Луис
|8
|3
|5
|7
|8
|Чикаго
|9
|3
|6
|6
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|11
|10
|1
|21
|2
|Лос-Анджелес
|10
|6
|4
|14
|3
|Ванкувер
|9
|6
|3
|13
|4
|Анахайм
|10
|6
|4
|12
|5
|Сиэтл
|11
|4
|7
|10
|6
|Эдмонтон
|9
|2
|7
|5
|7
|Калгари
|10
|2
|8
|5
|8
|Сан-Хосе
|9
|0
|9
|1
|3.11
|02:00
|
Оттава – Лос-Анджелес
|2 : 3
|3.11
|02:00
|
Рейнджерс – Каролина
|2 : 1
|3.11
|02:00
|
Коламбус – Тампа-Бэй
|4 : 2
|3.11
|02:00
|
Детройт – Флорида
|0 : 2
|3.11
|02:00
|
Вашингтон – Айлендерс
|0 : 3
|3.11
|02:00
|
Бостон – Торонто
|3 : 2 Б
|3.11
|03:00
|
Миннесота – Нью-Джерси
|3 : 5
|3.11
|04:00
|
Эдмонтон – Даллас
|3 : 4
|3.11
|05:00
|
Сиэтл – Нэшвилл
|4 : 2
|3.11
|05:00
|
Вегас – Виннипег
|5 : 2
|3.11
|05:00
|
Аризона – Монреаль
|3 : 2
|3.11
|05:30
|
Сан-Хосе – Ванкувер
|- : -
|И
|О
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|9
|20
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|9
|18
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|9
|16
|И
|Г
|
|
Алекс Дебринкэт
Детройт
|11
|9
|
|
Фрэнк Ватрано
Анахайм
|10
|9
|
|
Теуво Терявяйнен
Каролина
|11
|8
|И
|КН
|
|
Джонатан Куик
Рейнджерс
|3
|0.41
|
|
Семен Варламов
Айлендерс
|3
|1.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|5
|1.38