Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сократил отставание от Кучерова до одного очка
Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (5:4 ОТ).
Теперь у канадца 122 (44+78) очка в 71 матче сезона-2023/24. Маккиннон, идущий вторым в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, сократил отставание от российского форварда «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова до одного очка.
Кучеров, у которого 123 (41+82) очка в 70 играх, не набрал ни одного очка в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» и прервал свою серию: до этого россиянин набирал очки в 13 матчах подряд.
Третье место в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24 занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 117 (26+91) очков.
Четвертую строчку делят форварды Артемий Панарин («Рейнджерс») и Давид Пастрняк («Бостон») — у обоих хоккеистов по 99 очков. Панарин забил 43 гола и сделал 56 результативных передач, у Пастрняка — 44 шайбы и 55 голевых пасов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|71
|47
|24
|98
|2
|Каролина
|72
|45
|27
|97
|3
|Филадельфия
|72
|36
|36
|81
|4
|Вашингтон
|70
|35
|35
|79
|5
|Айлендерс
|71
|30
|41
|75
|6
|Нью-Джерси
|72
|35
|37
|74
|7
|Питтсбург
|70
|30
|40
|70
|8
|Коламбус
|71
|23
|48
|58
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|71
|46
|25
|97
|2
|Бостон
|72
|41
|31
|97
|3
|Торонто
|70
|40
|30
|89
|4
|Тампа-Бэй
|71
|39
|32
|85
|5
|Детройт
|71
|36
|35
|78
|6
|Баффало
|72
|34
|38
|73
|7
|Оттава
|70
|30
|40
|64
|8
|Монреаль
|70
|26
|44
|64
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|71
|46
|25
|97
|2
|Даллас
|72
|44
|28
|97
|3
|Виннипег
|71
|44
|27
|93
|4
|Нэшвилл
|71
|42
|29
|88
|5
|Сент-Луис
|71
|38
|33
|79
|6
|Миннесота
|71
|34
|37
|77
|7
|Аризона
|71
|29
|42
|63
|8
|Чикаго
|71
|20
|51
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|71
|45
|26
|98
|2
|Эдмонтон
|69
|42
|27
|88
|3
|Лос-Анджелес
|70
|37
|33
|85
|4
|Вегас
|70
|38
|32
|83
|5
|Калгари
|70
|33
|37
|71
|6
|Сиэтл
|70
|28
|42
|69
|7
|Анахайм
|71
|24
|47
|52
|8
|Сан-Хосе
|70
|16
|54
|40
|25.03
|00:00
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|0 : 4
|25.03
|01:00
|
Филадельфия – Флорида
|1 : 4
|25.03
|01:00
|
Оттава – Эдмонтон
|5 : 3
|25.03
|01:00
|
Каролина – Торонто
|2 : 1
|25.03
|03:00
|
Аризона – Даллас
|2 : 4
|25.03
|03:30
|
Анахайм – Тампа-Бэй
|2 : 3 ОТ
|25.03
|04:00
|
Сиэтл – Монреаль
|1 : 5
|25.03
|04:00
|
Калгари – Баффало
|1 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|70
|123
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|71
|122
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|67
|117
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|69
|58
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|68
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|71
|50
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|22
|1.96