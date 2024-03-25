Гонка бомбардиров НХЛ: Маккиннон сократил отставание от Кучерова до одного очка

Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» (5:4 ОТ).

Теперь у канадца 122 (44+78) очка в 71 матче сезона-2023/24. Маккиннон, идущий вторым в списке лучших бомбардиров нынешнего регулярного чемпионата НХЛ, сократил отставание от российского форварда «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова до одного очка.

Кучеров, у которого 123 (41+82) очка в 70 играх, не набрал ни одного очка в матче регулярного чемпионата против «Анахайма» и прервал свою серию: до этого россиянин набирал очки в 13 матчах подряд.

Третье место в списке лучших бомбардиров сезона-2023/24 занимает нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, у которого 117 (26+91) очков.

Четвертую строчку делят форварды Артемий Панарин («Рейнджерс») и Давид Пастрняк («Бостон») — у обоих хоккеистов по 99 очков. Панарин забил 43 гола и сделал 56 результативных передач, у Пастрняка — 44 шайбы и 55 голевых пасов.