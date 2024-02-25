«Миннесота» на выезде обыграла «Сиэтл», Капризов набрал три очка

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Сиэтл» со счетом 5:2.

В составе «Уайлд» 3 (2+1) очка набрал Кирилл Капризов, еще по голу забили Маркус Йоханссон, Мэттью Болди и Дакота Мермис, Матс Цуккарелло оформил ассистентский покер. У «Кракен» шайбы забросили Винс Данн и Джордан Эберле.

После этого матча «Миннесота» с 62 очками занимает 10-е место в Западной конференции, «Сиэтл» с 59 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Миннесота» — 2:5 (1:2, 0:3, 1:0)

Голы: Данн — 10 (Маккэн, Бенайерс), 0:36 — 1:0. Юханссон — 9 (Зуккарелло, Миддлтон), 4:59 — 1:1. Капризов — 25 (бол., Зуккарелло, Хартман), 13:32 — 1:2. Болди — 23 (бол., Капризов, Зуккарелло), 21:09 — 1:3. Капризов — 26 (Эрикссон Эк, Фэйбер), 22:14 — 1:4. Мермис — 3 (Зуккарелло, Девар), 26:58 — 1:5. Эберле — 13 (Ларссон), 46:11 — 2:5.

Вратари: Даккорд (Грубауэр, 22:14) — Флери.

Штраф: 21 — 19.

Броски: 33 (9+12+12) — 31 (10+9+12).

Наши: — - Капризов (21.11/4/0).

25 февраля. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».