«Нэшвилл» обыграл «Сан-Хосе» и продлил победную серию до четырех матчей

«Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Сан-Хосе» со счетом 4:2.

В составе «Предаторз» дубль оформил Кифер Шервуд, еще по голу забили Филип Форсберг и Густав Нюквист. У «Шаркс» шайбы забросили Микаэль Гранлунд и Филип Задина.

«Нэшвилл» продлил победную серию до четырех матчей и с 64 очками занимает восьмое место в Западной конференции. «Сан-Хосе» с 35 очками — на предпоследней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Голы: Шервуд — 6 (Маккэррон, Йоси), 10:14 — 0:1. Форсберг — 27 (бол., Новак, Нюквист), 38:27 — 0:2. Гранлунд — 7 (Эмберсон), 41:10 — 1:2. Шервуд — 7 (Каррье), 43:40 — 1:3. Задина — 8 (Рутта), 49:34 — 2:3. Нюквист — 14 (п.в., Форсберг), 59:48 — 2:4.

Вратари: Кяхкенен (58:45 — 59:48) — Сарос.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 25 (8+5+12) — 35 (8+15+12).

Наши: Барабанов (14.56/2/+1) — Тренин (13.25/1/0).

25 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.