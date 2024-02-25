Капризов признан первой звездой матча с «Сиэтлом»

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (5:2).

26-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка. Второй звездой признан форвард Матс Цуккарелло, оформивший ассистентский покер. Третья звезда — защитник «Кракен» Винс Данн, забивший один гол.

В текущем сезоне Капризов провел 51 матч, в которых он набрал 63 (26+37) очка.