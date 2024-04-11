Бучневич сравнялся с Валерием Буре по количеству очков в НХЛ — они делят 25-е место среди россиян

Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич сделал голевой пас в матче с «Чикаго» (5:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин набрал 400-е (162+238) в 514 матчах за карьеру в североамериканской лиге. 28-летний россиянин сравнялся по количеству очков с Валерием Буре — 400 (174+226) очков в 621 матче в НХЛ. Хоккеисты теперь делят 25-е место среди россиян.

Следующим в списке идет Алексей Житник — 471 (96+375) очков в 1085 играх. Лидирует — Александр Овечкин, который набрал 1548 (852+696) очков в 1422 играх.

В этом сезоне Бучневич провел за «Блюз» 77 матчей и набрал 62 (27+35) очков.