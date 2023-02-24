Агент Бабаев: «В следующем сезоне Орлов может вернуться в «Вашингтон»

Известный агент Шуми Бабаев высказался об обмене российского защитника Дмитрия Орлова из «Вашингтона» в «Бостон».

«С Дмитрием мы дружим уже очень давно. Сейчас я не могу точно назвать причины этого обмена, потому что мы с ним пока не общались. Но в НХЛ обмены обычно случаются, когда не получается договориться о будущем контракте. Или когда есть желание усилиться другими игроками, но это не в случае расставания с Орловым. Однако ситуация такая, что все может поменяться. В следующем сезоне он может вернуться в «Вашингтон», когда дойдет дело до подписания нового контракта. Это НХЛ, здесь такое не раз было: игроки меняют команду по ходу чемпионата, а потом возвращаются в свой прежний клуб. Для «Бостона» — это, конечно, усиление. А Дмитрий может выиграть свой второй Кубок Стэнли. Команда подходит ему по характеру, по игре. Так что ничего страшного в этом обмене нет», — приводит «РБ Спорт» слова Бабаева.

Ранее стало известно о том, что Орлов должен дебютировать за свою новую команду в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера», который пройдет 26 февраля.

В этом сезоне россиянин сыграл в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 19 (3+16) очков.