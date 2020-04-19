«Шлифанул обед мороженым». Панарин рассказал, чем отличается карантин от обычных дней

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, чем занимается на самоизоляции. Сезон в НХЛ из-за пандемии коронавируса прерван не неопределенный срок.

— Я сейчас нахожусь в загородном доме под Нью-Йорком, в сам город вообще не езжу, — приводит слова Панарина российская версия официального сайта НХЛ. — Чем мой этот день отличается от предыдущих? Тем, что я сегодня шлифанул обед мороженым. Обычно я так не делаю. В этом все отличие. Но разнообразие есть. Мы не так давно вернулись от Бобровских. А теперь наслаждаемся своим домом. Я вот никак гараж не могу достроить.

Да мы сели в машину и гнали 16 часов до Флориды. Нормально, дороги хорошие. Когда мы туда ехали, то хотели остановиться, чтобы поспать. Но как-то ехалось и ехалось. А назад еще быстрее примчали, я там на газ поднадавил.

Я стараюсь мировые новости особо не читать, чтобы не раздражаться. А по жизни у меня особо нет новостей. Потренируюсь утром, да и все — у меня уже жизнь удалась. Основное свое дело сделал.