Шейн Райт посетил матч «Маринерс» в MLB

Хоккеисты «Сиэтла» Мэттью Бенайерс и Шейн Райт посетили домашний матч команды «Сиэтл Маринерс» против «Торонто Блю Джейс» в MLB.

Бенайерс сделал первую подачу перед стартом игры.

Райт был выбран «Сиэтлом» под общим четвертым номером на драфте-2022. 19-летний канадец стал лучшим североамериканским хоккеистом среди задрафтованных.