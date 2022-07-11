«Баффало» подписал новый контракт с Брайсоном

Защитник «Баффало» Джейкоб Брайсон подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 24-летним канадцем с «Сэйбрз» рассчитано на два года, по которому получит 1,85 млн долларов.

В минувшем сезоне Брайсон провел 73 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 10 (1+9) очков.