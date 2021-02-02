Шестеркин прокомментировал попытку Кросби забить ему лакросс-гол

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отметил, что был готов к попытке нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби забить ему гол в стиле лакросс.

В матче с «Питтсбургом» (3:1) россиянин отразил 25 бросков и был признан первой звездой матча.

«Я видел, как он забирал шайбу, — цитирует Шестеркина пресс-служба лиги. — С игроком уровня Кросби всегда нужно быть готовым».

Напомним, что для Шестеркина это второй сезон в НХЛ. В этом сезоне он провел шесть матчей и одержал две победы.