Пастрняк стал шестым по голам в НХЛ среди европейцев до 25 лет

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк после дубль в ворота «Вашингтона» (5:3) вышел на шестое место в НХЛ по голам среди европейцев по 25 лет.

На счету 24-летнего форварда чешской сборной 182 гола. Большего него в этом возрасте забрасывали Александр Могильный (184), Яри Курри (232), Илья Ковальчук (254), Яромир Ягр (263), Александр Овечкин (269).

25 лет Пастрняку исполнится 25 мая.