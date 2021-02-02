Пастрняк стал шестым по голам в НХЛ среди европейцев до 25 лет
09:12
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк после дубль в ворота «Вашингтона» (5:3) вышел на шестое место в НХЛ по голам среди европейцев по 25 лет.
На счету 24-летнего форварда чешской сборной 182 гола. Большего него в этом возрасте забрасывали Александр Могильный (184), Яри Курри (232), Илья Ковальчук (254), Яромир Ягр (263), Александр Овечкин (269).
25 лет Пастрняку исполнится 25 мая.
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