Шестеркин признан лучшим игроком «Рейнджерс» по итогам регулярного чемпионата

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признан лучшим игроком команды по итогам регулярного чемпионата НХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

В составе «Рейнджерс» Шестеркин сыграл в 53 матчах. У него на счету 93,5 процента отраженных бросков по воротам, а коэффициент надежности составляет 2,07.

В текущем сезоне «Рейнджерс» занимает пятое место в Восточной конференции. Заключительную игру регулярного чемпионата команда проведет в ночь на 30 апреля против «Айлендерс».