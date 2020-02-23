НХЛ на официальном сайте определила лучших игроков очередного игрового дня.

Третьей звездой признан вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин. Россиянин сделал 44 сэйва в матче против «Сан-Хосе» и одержал седьмую победу подряд. Он стал вторым голкипером-новичком, которому удалось победить в семи матчах подряд.

Второй звездой дня стал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший 700-ю шайбу в НХЛ во встрече против «Нью-Джерси» (2:3).

Первой звездой признан экстренный вратарь «Каролины» Дэвид Эйрс, занявший ворота во время матча против «Торонто» (6:3). Двое других голкиперов получили травмы по ходу встречи, поэтому в воротах пришлось играть 42-летнему водителю ледозаливочной машины.