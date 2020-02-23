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«Это лучший момент в моей жизни». Водитель ледозаливочной машины выиграл матч НХЛ

11:08
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Водитель ледозаливочной машины Дэвид Эйрс, вставший в ворота «Каролины» во время матча регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто» (6:3), поделился эмоциями после матча.

— Это просто потрясающе, — приводит слова 42-летнего голкипера Sportsnet. — Очевидно, что это лучший момент в моей жизни.

Вначале я сильно волновался, но в перерыве сказал парням, что, как только мы выйдем на заключительный отрезок, я успокоюсь и буду готов выиграть матч. Парни были великолепны. На самом деле перед выходом на лед один из хоккеистов мне сказал: «Просто повеселись, нам все равно, если ты пропустишь 10 шайб». Это меня успокоило, и в итоге все прошло просто здорово.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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