Легенда российского хоккея Сергей Федоров дал большое интервью «СЭ», в котором в числе прочего отметил, что в НХЛ сейчас не работают по принципу образования русских пятерок.

— Вы работали по системе, где игроки тренировались вместе круглые сутки напролет на базе, закрытые от остального мира. Именно там зарождались пятерки, вошедшие затем в историю. Как вы думаете, можно ли возродить тот советский хоккей, учитывая, как сильно изменился подход к тренировкам?

— (Смеется.) Не знаю. Уже нет ни тех систем, ни тех тренеров. Мир стал больше. Раньше цель была предельно понятна. Мы понимали, что нам некуда деваться — есть только одна страна и один дом. А теперь каждый волен выбирать сам.

Мне этот вопрос с 2009 года задают. Раньше я думал, что это возможно. Но НХЛ так не работает. Никто не будет специально ставить русских вместе. Было бы интересно, если бы трое, а затем и четверо российских игроков выступали за одну команду и в одном звене. Не знаю, в какой хоккей они бы играли, потому что стиль Русской Пятерки было бы трудно повторить. (Джиллиан Кеммерер)

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