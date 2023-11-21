«Нэшвилл» — «Колорадо»: видеообзор матча

«Нэшвилл» на своем льду обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Игра прошла 21 ноября.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У хозяев отличились Филип Форсберг, оформивший дубль, Джереми Лозон, а также россиянин Яков Тренин. За гостей по голу забили Эндрю Коглиано, Девон Тейвз и Валерий Ничушкин. Российский форвард Ничушкин набрал 2 (1+1) очка в этой встрече.