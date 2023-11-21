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Сегодня, 09:23

«Нэшвилл» — «Колорадо»: видеообзор матча

Алина Савинова
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«Нэшвилл» на своем льду обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. Игра прошла 21 ноября.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

У хозяев отличились Филип Форсберг, оформивший дубль, Джереми Лозон, а также россиянин Яков Тренин. За гостей по голу забили Эндрю Коглиано, Девон Тейвз и Валерий Ничушкин. Российский форвард Ничушкин набрал 2 (1+1) очка в этой встрече.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=X5BHuWzqJAo
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4 Каролина 17 10 7 20
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6 Нью-Джерси 16 8 8 17
7 Айлендерс 17 6 11 17
8 Коламбус 19 4 15 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 13 4 29
2 Флорида 18 12 6 25
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4 Тампа-Бэй 19 9 10 22
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7 Оттава 15 8 7 16
8 Монреаль 18 7 11 16
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1 Даллас 17 12 5 25
2 Колорадо 17 11 6 22
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5 Аризона 18 8 10 18
6 Нэшвилл 17 7 10 14
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3 Лос-Анджелес 17 11 6 25
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Тампа-Бэй – Бостон
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Даллас – Рейнджерс
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