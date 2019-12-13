Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (1:3).

— Моя работа — давать команде шанс на победу, — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ. — Я стараюсь, работаю над этим. Сегодня был хороший и упорный хоккей. Но нам не повезло. Иногда обстоятельства будут складываться не в твою пользу.

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