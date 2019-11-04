Сергей Бобровский: «Не очень нравится, что во Флориде можно встретить аллигатора в любом водоеме»

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский рассказал, что его удивило в новом городе. В межсезонье он ушел из «Коламбуса» после окончания контракта.

— Да, вот то, что здесь можно встретить аллигатора в любом водоеме мне, честно скажу, не очень нравится, — приводит слова Бобровского российская версия официального сайта НХЛ. — Не самая веселая перспектива. Могу только надеяться, что мне таких встреч удастся избежать. Я уже выкладывал в Instagram видео, как большая игуана переходила через дорогу. Для местных это обычное явление, а для меня в первый раз было нечто. Что это вообще? Как такое возможно?

Здесь немножко по-другому устроен ритм жизни. Понимаете, даже неважно, насколько хороши условия, но если они новые — у тебя в любом случае займет время к ним адаптироваться. Нужно построить свою рутину вокруг того ритма жизни, в который ты попадаешь. Здесь немножко другие расстояния, немножко больше времени проводишь за рулем. Если в Коламбусе я жил в таком месте, откуда можно было дойти до арены пешком за 7-10 минут, то здесь езжу по 30 минут на машине. Не отнес бы это к минусам — это просто другой ритм, к которому нужно привыкнуть.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков