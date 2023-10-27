Сергачев признан третьей звездой матча с «Сан-Хосе»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (6:0).

Россиянин в этой встрече сделал две голевые передачи. Он провел на льду 21 минуту 16 секунд.

Первой звездой матча был признан нападающий «Тампы» Майки Эйссимонт, который забил один гол. Вторая звезда — форвард «Лайтнинг» Брэндон Хагель, набравший 1 (1+0) очко.