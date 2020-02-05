«Сент-Луис» выиграл у «Каролины», Свечников отметился голевой передачей
«Сент-Луис» дома обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился голевой передачей.
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«Сент-Луис» — «Каролина» — 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)
Голы: Блэй — 6 (Фольк, Барбашев), 2:44 — 1:0. Сэнфорд — 7 (Боумистер, Парэйко), 21:27 — 2:0. Парэйко — 3 (Шенн, Томас), 24:50 — 3:0. Ахо — 27 (Фегеле, Свечников), 26:05 — 3:1. Шенн — 19 (бол., Шворц, О`Райлли), 27:31 — 4:1. Шенн — 20 (бол., Шворц, О`Райлли), 31:54 — 5:1. Сэнфорд — 8 (Боумистер, О`Райлли), 50:41 — 6:1. Макгинн — 6 (Стаал, Славин), 52:31 — 6:2. Нечас — 13 (бол., Дзингел, Гардинер), 56:35 — 6:3.
Вратари: Биннингтон — Мразек.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 26 (9+7+10) — 28 (7+7+14).
Наши: Барбашев (13.01/3/+1) — Свечников (15.40/0/0).
5 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.