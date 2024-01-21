«Сент-Луис» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде уступил «Сент-Луису» со счетом 0:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Вашингтон» с 50 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Сент-Луис» с 46 очками — на 12-й строчке «Запада».