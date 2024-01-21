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«Эдмонтон» обыграл «Калгари» и одержал 13-ю победу подряд в НХЛ

Алина Савинова
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«Эдмонтон» на выезде одержал победу над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За гостей по голу забили Райан Маклеод, Сэм Ганье и Зак Хайман (в пустые ворота). У хозяев единственный гол на счету Маккензи Уигара.

«Эдмонтон» продлил победную серию в НХЛ до 13 матчей. На данный момент команда с 53 очками в 42 играх занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» (47 баллов после 46 встреч) опустился на 11-ю позицию.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Маклеод — 9 (Фогеле, Дешарне), 15:03 — 0:1. Уигар — 10 (Коулмэн), 21:58 — 1:1. Ганье — 5 (Сиси, Холлоуэй), 41:39 — 1:2. Хаймэн — 29 (п.в., Нюджент-Хопкинс), 59:25 — 1:3.

Вратари: Владарж (58:29 — 59:25) — Скиннер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (9+10+8) — 33 (13+8+12).

Наши: — - -.

21 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 44 28 16 58
2 Филадельфия 46 25 21 56
3 Каролина 44 25 19 55
4 Вашингтон 44 22 22 50
5 Нью-Джерси 44 23 21 49
6 Айлендерс 45 19 26 49
7 Питтсбург 43 21 22 48
8 Коламбус 45 14 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 28 17 65
2 Флорида 45 27 18 58
3 Тампа-Бэй 46 24 22 53
4 Торонто 44 22 22 52
5 Детройт 45 23 22 51
6 Монреаль 46 19 27 45
7 Баффало 46 20 26 44
8 Оттава 41 16 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 30 14 64
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 45 27 18 59
4 Нэшвилл 46 25 21 51
5 Аризона 44 22 22 47
6 Сент-Луис 44 22 22 46
7 Миннесота 45 19 26 43
8 Чикаго 46 14 32 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 46 31 15 66
2 Вегас 46 27 19 59
3 Эдмонтон 42 26 16 53
4 Лос-Анджелес 42 21 21 50
5 Сиэтл 45 19 26 47
6 Калгари 46 21 25 47
7 Анахайм 45 15 30 31
8 Сан-Хосе 46 11 35 26
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Нью-Джерси – Даллас
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Ванкувер – Торонто
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21.01 03:00
Бостон – Монреаль
 9 : 4
21.01 04:00
Сент-Луис – Вашингтон
 3 : 0
21.01 06:00
Сан-Хосе – Анахайм
 5 : 3
21.01 06:00
Калгари – Эдмонтон
 1 : 3
21.01 06:00
Вегас – Питтсбург
 3 : 2
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Лос-Анджелес – Рейнджерс
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Торонто

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Флорида

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