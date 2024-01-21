«Эдмонтон» обыграл «Калгари» и одержал 13-ю победу подряд в НХЛ

«Эдмонтон» на выезде одержал победу над «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

За гостей по голу забили Райан Маклеод, Сэм Ганье и Зак Хайман (в пустые ворота). У хозяев единственный гол на счету Маккензи Уигара.

«Эдмонтон» продлил победную серию в НХЛ до 13 матчей. На данный момент команда с 53 очками в 42 играх занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Калгари» (47 баллов после 46 встреч) опустился на 11-ю позицию.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Голы: Маклеод — 9 (Фогеле, Дешарне), 15:03 — 0:1. Уигар — 10 (Коулмэн), 21:58 — 1:1. Ганье — 5 (Сиси, Холлоуэй), 41:39 — 1:2. Хаймэн — 29 (п.в., Нюджент-Хопкинс), 59:25 — 1:3.

Вратари: Владарж (58:29 — 59:25) — Скиннер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 27 (9+10+8) — 33 (13+8+12).

Наши: — - -.

21 января. Калгари. Scotiabank Saddledome. 19289 зрителей.